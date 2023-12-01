Смотрите Вести в 21.05: На что жалуется Скорая помощь?
Поехали!
Движение по Рпенскому проезду...
Смотрите "Вести" в 21.05: На что жалуется "Скорая помощь"?
Поехали!
Движение по Рпенскому проезду официально открыл губернатор Александр Авдеев. Впечатления первых автомобилистов.
Помощь "скорой"
Представители регионального правительства и Минздрава- в Гусь-Хрустальном. Какие проблемы просят решить водители "станции скорой" ?
Народное признание
Лаковые миниатюры, в которых вся его жизнь. Мстёрский Мастер Владимир Молодкин стал Народным художником России.