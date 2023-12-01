Смотрите Вести в 21.05: На что жалуется Скорая помощь? Поехали! Движение по Рпенскому проезду...

Смотрите "Вести" в 21.05: На что жалуется "Скорая помощь"?Поехали!Движение по Рпенскому проезду официально открыл губернатор Александр Авдеев. Впечатления первых автомобилистов.Помощь "скорой"Представители регионального правительства и Минздрава- в Гусь-Хрустальном. Какие проблемы просят решить водители "станции скорой" ?Народное признаниеЛаковые миниатюры, в которых вся его жизнь. Мстёрский Мастер Владимир Молодкин стал Народным художником России.