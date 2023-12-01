Смотрите Вести в 9.00: когда и где можно будет увидеть шедевр древнерусского...

Смотрите "Вести" в 9.00: когда и где можно будет увидеть шедевр древнерусского искусстваПостроят... и точка!За гостиницей Заря, где идёт борьба за каждый парковочный метр, ситуация накаляется. Мэрия Владимира согласовала возведение многоквартирника. Какие неудобства идут в комплекте?Азбука спасенияОткрытый урок безопасности для школьников. Как выбраться из полыньи, показали спасатели и водолазы.Национальная святыняИ шедевр древнерусского искусства - Боголюбивую икону Божьей матери, готовят к экспонированию. Когда и где можно будет увидеть образ 12-ого столетия ?