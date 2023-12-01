Сегодня, 1 декабря, в столице 33-го региона проходит траурная церемония.

Сегодня, 1 декабря, в столице 33-го региона проходит траурная церемония. Жители прощаются с заместителем начальника УМВД России по Владимиру Георгием Чивичевым. Об этом сообщили областные СМИ со ссылкой на пресс-службу правоохранительного ведомства.Георгий Чивичев родился в 1963 году в Грузинской ССР, с 1984 года служил в органах внутренних дел. Он начинал трудовой путь простым милиционером отдела вневедомственной охраны, а окончил заместителем начальника владимирской полиции.Полковника не стало 29 ноября. Георгию Чивичеву было 60 лет.