В Александровской слободе открывается выставка о яркой жизни средневековья О чем молчат...

В "Александровской слободе" открывается выставка о яркой жизни средневековья"О чем молчат дворцы?". В музее-заповеднике "Александровская слобода" открывается выставка о яркой жизни средневековой Слободы - опричной столицы.Новый проект рассказывает об опричном уделе самодержца, необычных иноземных дарах, причудливых военных игрищах и коллизиях семейной жизни государя. В двух залах представлено более 200 редких предметов средневекового обихода из фондов музея. Двадцать из них экспонируются впервые.Выразительные образцы далекой эпохи дополняют картины художников Елены и Николая Комаровых. Полотна в стиле византийской иконографии созданы специально для нового музейного проекта.