В декабре жители Владимирской области смогут увидеть уникальное астрономическое явление В декабре...

В декабре жители Владимирской области смогут увидеть уникальное астрономическое явлениеВ декабре владимирцы смогут увидеть звездопад-гигант из созвездия Близнецы. Очередной астропрогноз опубликовал столичный планетарий.Метеорный поток Геминиды обещает зрелище в 120 метеоров в час. Звездный дождь произойдет в ночь на 14 декабря. Видимость геменид, отмечают астрономы, благоприятная - луна близка к новолунию и не помешает наблюдению метеоров.А в самую длинную ночь года (с 21-го на 22 декабря) можно будет наблюдать звездопад из созвездия Малая Медведица.