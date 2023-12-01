Видео с камеры наблюдения опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как три ребенка стоят на обочине на мосту, в какой-то момент один из них бросается через дорогу прямо перед

Видео с камеры наблюдения опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как три ребенка стоят на обочине на мосту, в какой-то момент один из них бросается через дорогу прямо перед автомобилем. В следующую секунду происходит столкновение. Мальчика подкидывает вверх, а сменка и рюкзак отлетают в сторону. Как уточнили в УМВД, ДТП с участием ребенка произошло