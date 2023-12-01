Воспитанники семи детских садов Докучаевска получили необходимые для физического развития и занятий спортом вещи.

Воспитанники семи детских садов Докучаевска получили необходимые для физического развития и занятий спортом вещи. Владимирская области прислала ребятишкам подшефного города мячи, скакалки и даже футбольные ворота. Об этом рассказали наши коллеги из .Отмечается, что помощь дошкольным образовательным учреждениям Докучавска была собрана по инициативе губернатора 33-го региона Александра Авдеева и ЗС Владимирской области.