Во Владимире сегодня официально открыли движение по Рпенскому проезду. Долгожданной дороге-...

Во Владимире сегодня официально открыли движение по Рпенскому проезду.Долгожданной дороге- дублёру. Старт дал губернатор Александр Авдеев. О завершении масштабной стройки и "эффекте Рпенского"- Никита Тарбеев.На улице Добросельской скоро станет менее людно или вернее, менее автомобильно. Вечером в пятницу жители Доброго отправились тестировать новую дорогу. На перекрестке улицы Мира и Почаевской теперь можно ехать прямо. Осваивают новый путь и сами строители. Александр Гришин, он живёт на Добросельской, водитель погрузчика. Весь год провел на берегу Рпени и теперь собирается активно пользоваться плодами своего труда.Александр Гришин, водитель погрузчика:- Конечно буду пользоваться. Ребёнка по вторникам вожу на танцы. Утром намного будет быстрее здесь будет ехать чем по Добросельской. Потому что там утром всё стоит от Соколова-Соколёнка. А здесь будет намного быстрее. Сейчас все поедут здесь.Владимирские дорожники заявляют- это был самый сложный объект за все время. И речь не только о его цене, дошедшей за три года почти до трёх миллиардов рублей...Сергей Панкратов, начальник филиала ГУП ДСУ-3:- В дорожном строительстве я работаю пятнадцать лет. На моем веку это самый грандиозный, самый сложный объект. Не считая того, что он два километра, эта дорога находилась в пойме реки, вдоль территорий пяти промышленных предприятий.Плюс несколько десятков гаражей и домов, владельцев одного из которых удалось убедить переехать лишь месяц назад. А так же абсолютно все виды коммунальных коммуникаций, которые пришлось перекладывать.Старт движению по новой дороге дал глава региона.- Движение по Рпенскому проезду открыть!Завершение строительства Рпенского проезда, который поглощал огромное количество ресурсов- не только федеральных, позволит заняться новыми масштабными проектами. Так, вполне возможно, что ломать голову, где строить новый мост через Клязьму - в центре или в Добром, не придётся. Потому что их будет два.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Во Владимире проектируется сразу несколько объектов, которые позволят развивать новые микрорайоны. Это и связь Спасское-Багриново, связь Веризино, это проектирование моста через Клязьму- Площадь Фрунзе-Лунево и сделаю анонс- мы в следующем году выйдем на проектирование третьего моста через Клязьму в городе Владимир.Ольга Хохлова, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Все мы знаем, как ждали владимирцы завершения этого проекта и не только автомобилисты, но и пешеходы, пассажиры автобусных маршрутов, которые пройдут здесь. И этот день наступил.Пока на Рпенском проезде нет автобусных остановок- лишь велодорожки. Но в будущем общественный транспорт по нему планируется пустить. Когда станет ясно, как новая дорога повлияет на добросельский трафик. Уже в первый день горожане- тестировщики выявили как минимум один побочный эффект:- Мы подъехали к Юбилейной. Теперь пробки будут здесь...Никита Тарбеев, Дарья Давыдова, Андрей Синягин, Вести Владимир