В четверг, 30 ноября, на Князь-Владимирском кладбище региональной столицы состоялось тождественное мероприятие, посвящённое Дню неизвестного солдата.

В четверг, 30 ноября, на Князь-Владимирском кладбище региональной столицы состоялось тождественное мероприятие, посвящённое Дню неизвестного солдата. Об этом рассказала мэрии.Возложить цветы к воинскому мемориалу прибыли представители органов власти, военкомата, общественных организаций, владимирская молодёжь и неравнодушные граждане. Как отметила зампред горсовета Лариса Пышонина, в День неизвестного солдата мы вспоминаем не только бойцов, павших на полях сражений Великой Отечественной войны. Эта дата «объединяет всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов».