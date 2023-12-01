Во Владимирской области энергетики проводят увлекательные викторины для школьников. Чем отличается...

Во Владимирской области энергетики проводят увлекательные викторины для школьников.Чем отличается обычная лампочка от энергосберегающей, какой прибор потребляет больше всего энергии и как экономить свет? Об увлекательной викторине для школьников от компании «Энергосбыт Волга» - Фёдор Лалакин.Ребята активно обсуждают, какой прибор в доме потребляет больше всего электричества и чем энергосберегающая лампа отличается от обычной. Работа в команде и атмосфера соревнования. Лучшего способа усвоить новый материал для детей не найти, уверены организаторы викторины и педагоги.Ирина Комышева, учитель начальных классов средней школы №1 г.Камешково:- Викторина - это все-таки игровой вид деятельности, а детки 2 класс, и в форме игры они лучше усваивают новые полученные знания. Мы сегодня с ребятами узнали много нового и интересного!Организация интеллектуальных состязаний - неотъемлемая часть работы молодёжного актива «Энергосбыт Волга». Компания постоянно проводит занятия по энергосбережению для школьников и воспитанников детских садов.Валерия Кузьмина, председатель молодёжного актива «Энергосбыт Волга»:- В течение учебного года молодёжный актив «Энергосбыт Волга» выезжает и проводит тематические уроки по энергосбережению в школе. В этом году мы расширили возрастную группу, также начали посещать с викторинами и квестами детские сады. В течение этого года мы провели 10 мероприятий.Второклассники собрали целую коробку крышечек для переработки, активно и, главное, правильно ответили на все вопросы. Определить победителя викторины было непросто. Помог конкурс капитанов по оказанию первой помощи.Оксана Янкова, начальник клиентского офиса «Камешковский» компании «Энергосбыт Волга»:- Школы и детские сады Камешковского района активно принимают участие в экологических акциях «Энергосбыт Волга». Сдают пластиковые крышки на переработку, батарейки. Уроки энергосбережения – ещё одна ступень нашего сотрудничества на территории Владимирской области с образовательными учреждениями.В конце викторины все ребята получили сертификаты, пообещали обязательно показать их родителям и рассказать им, как правильно беречь электроэнергию.Федор Лалакин, Александр ЧунаевВести Владимир