Женщина недополучила более 500 тысяч рублей.

Многоквартирный дом 1928 года постройки, в котором проживала семья, признан аварийным и подлжащим сносу с 2016 года. Органом местного самоуправления жилые помещения изымались с выплатой денежной компенсации.Жительнице дома по улице Хирурга Орлова выплатили около полутора млн рублей, однако выкупная сумма её не устроила, из-за чего она обратилась в прокуратуру. В результате проверки выяснилось, что выкупная стоимость рассчитана только из площади самой комнаты в коммунальной квартире, без учёта площади кухни, туалета, ванной.Прокурор подал иск в суд с просьбой увеличить выкупную стоимость жилого помещения. Суд постановил, что стоимость жилья занижена на более чем 500 тысяч рублей, и удовлетворил требования прокурора. Однако решение в силу всё ещё не вступило.