46-летнюю жительницу Петушинского района принудительно отправят в психиатрическую больницу. Причиной тому стало жестокое убийство 76-летней матери, сообщили в пресс-службе областного

46-летнюю жительницу Петушинского района принудительно отправят в психиатрическую больницу. Причиной тому стало жестокое убийство 76-летней матери, сообщили в пресс-службе областного Следкома. Следствие установило, что у женщины и ее матери случился бытовой конфликт. В ходе ссоры дочь начала бить мать ножом и молотком. От многочисленных ударов жертва скончалась на месте. Убийца вызвала скорую помощь, медики сообщили