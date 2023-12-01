Жительницу Владимирской области, убившую свою мать, направят на принудительное лечение в...

Жительницу Владимирской области, убившую свою мать, направят на принудительное лечение в психбольницу.Шокирующими подробностями поделились в пресс-службе следственного управления СК России по Владимирской области.Выяснилось, что у жительницы Петушинского района и ее матери возник конфликт, в ходе которого нападавшая нанесла потерпевшей (к слову, 1947 года рождения) множественные удары ножом и молотком.Уточняется, что пожилая женщина скончалась на месте трагедии.После этого "дочь" сообщила о случившемся в скорую медицинскую помощь, работники которой вызвали сотрудников правоохранительных органов.«В ходе следствия по уголовному делу допрошены свидетели, изъято орудие преступления, проведены необходимые выемки и осмотры, получены результаты судебных экспертиз, выполнены иные следственные и процессуальные действия. В соответствии с заключением психиатрической судебной экспертизы женщина совершила запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, обусловленном наличием у нее хронического психического расстройства…» - рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по Владимирской области.В данный момент это уголовное дело направлено в суд для применения «принудительной меры медицинского характера».Фото: pxfuel.com