В матче 21-го тура английской премьер-лиги лондонский Арсенал на поле домашней арены Эмирейтс обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 2:0. Канониры прервали безвыигрышную серию из четырех матчей и одержали лишь вторую победу с 6 октября.

В матче 21-го тура английской премьер-лиги лондонский "Арсенал" на поле домашней арены "Эмирейтс" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0. "Канониры" прервали безвыигрышную серию из четырех матчей и одержали лишь вторую победу с 6 октября.Оба мяча победителе встречи забили в первом тайме. Счет в игре на восьмой минуте открыл ивуарийский нападающий Пепе, а удвоил преимущество хозяев поля греческий защитник Сократис, забивший на 42-й минуте."Арсенал" с 27 очками занимает десятое место в турнирной таблице, а "Манчестер Юнайдет", потерпевший второе поражение в последних пяти играх, расположился на пятой строчке, имея в активе 31 очко.Стоит отметить, что "канониры" одержали первую победу под руководством испанского специалист Микеля Артеты, который возглавил лондонскую команду 20 декабря, сменив на этом посту соотечественника Унаи Эмери.В следующем матче турнира "пушкари" в субботу, 11 января, на выезде сыграют с "Кристал Пэлас", а подопечные Уле-Гуннар Сульшера в тот же день примут "Норвич.