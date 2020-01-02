Лолита Милявская и Александр Цекало отлично смотрелись вместе. Так считают многие обыватели.

Лолита Милявская и Александр Цекало отлично смотрелись вместе. Таксчитают многие обыватели.Пару Лолиты Милявской и Александра Цекало обожала всястрана. Поэтому, когда влюбленные зарегистрировали отношения после десяти летсовместного проживания, поклонники были счастливы. К сожалению, через два года после свадьбы супруги развелись.Также оказалось, что единственную дочь Еву, Лолита родила не от Александра.Для фанатов новость о расставании Милявской и Цекало сталаударом. Многие не могли поверить в случившееся, ведь артисты, как казалось,идеально подходили друг другу. В Сети до сих пор можно найти фанатские страницыСаши и Лолы. В одном из таких аккаунтов, например, опубликовали трогательныйархивный снимок.Кадр, судя по всему, сделан в конце 90-х. На фото АлександрЦекало нежно смотрит на тогда еще возлюбленную певицу Лолиту.Поклонники обратили внимание на экстравагантный наряд артистки.Милявская облачена в прозрачную кофточку телесного цвета. Примечательно, чтознаменитость запечатлена без бюстгальтера. Обнаженную грудь вокалистки частичноприкрывают украшающие наряд цветы."Какое смелое платье", "Красивая была пара!" -рассуждают фанаты .1 Янв 2020 в 11:19 PSTОтметим, что сегодня 58-летний Александр Цекало счастлив вбраке с молодой женой художницей Дариной Эрвин. Интересно, что многие не верятв искреннюю любовь горячей красотки к возрастному артисту."Ее цель понятна. Цекало как-нибудь помрет от инсультаво время соития, а у Сапаровой (настоящая фамилия Дарины – прим. ред.)останется все его состояние. Главное, не тянуть и истощить старичка быстренькодо смерти, чтобы остаться еще молодой вдовой, полной жизни",– прокомментировала нынешний брак Александра Цекало блогер Лена Миро.Что касается, то в минувшем году онаобъявила о расставании с молодым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.По словам артистки, супруг использовал ее и крутил роман на стороне.