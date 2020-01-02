Пресс-служба Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала список из 50 перспективных игроков до 21 года, которые могут выстрелить в наступившем 2020 году.

Пресс-служба Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала список из 50 перспективных игроков до 21 года, которые могут выстрелить в наступившем 2020 году.В список 50 талантов вошли четыре представителя российской премьер-лиги: полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов, хавбек казанского "Рубина" Зурико Давиташвили, а также представители столичного ЦСКА Вадим Карпов и Арнор Сигурдссон.Помимо футболистов чемпионата России, в топ-50 также вошли 17-летний полузащитник "Барселоны" Ансу Фати, 16-летний вингер "Лиона" Райан Шерки, игрок лондонского "Арсенала" Букайо Сака и форвард "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд.