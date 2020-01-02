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<a href="https://33live.ru/novosti/02-01-2020-galkin-sdelal-gromkoe-zayavlenie-ob-izmenax-pugachevoj.html" target="_blank">Галкин сделал громкое заявление об изменах Пугачевой</a> - Телеведущий Максим Галкин подробно рассказал о семейной жизни с Аллой Пугачевой. Так, юморист поведал, как как шесть лет назад они с супругой решили стать родителями.