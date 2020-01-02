Аргентинский центральный полузащитник Штутгарта Сантьяго Аскасибар стал игроком берлинской Герты, подписав со столичной командой долгосрочный контракт, подробности которого не разглашаются.

Аргентинский центральный полузащитник "Штутгарта" Сантьяго Аскасибар стал игроком берлинской "Герты", подписав со столичной командой долгосрочный контракт, подробности которого не разглашаются.По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "автозаводцы" выручили на продаже 22-летнего футболиста не менее десяти миллионов евро.Gestatten: Unsere neue Nummer 18, Santiago #Ascacibar! Herzlich willkommen!#hahohe pic.twitter.com/qkOE5nUUGw— Hertha BSC (@HerthaBSC) January 1, 2020Напомним, Аскасибар, которым в разное время интересовались ЦСКА и "Зенит", воспитанник академии аргентинского " Эстудиантеса", откуда летом 2017 года за шесть миллионов евро перешел в "Штутгарт", в составе которого в текущем сезоне принял участие в 15 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.