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<a href="https://33live.ru/novosti/02-01-2020-gogen-solncev-o-poklonnike-zheny-i-eroticheskix-fotografiyax.html" target="_blank">Гоген Солнцев: о поклоннике жены и эротических фотографиях</a> - В разговоре с корреспондентом Дни.ру Гоген Солнцев откровенно рассказал о своей реакции на горячие фотографии супруги. Также шоумен прокомментировал появление нового ухажера Екатерины Терешкович и объяснил, почему не сильно переживает на этот счет.