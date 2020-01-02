На Украине прекратила свое существование Генеральная прокуратура. У ведомства появилось новое название — Офис генерального прокурора. Такое нововведение стало частью масштабной реорганизации надзорного органа.

На Украине прекратила свое существование Генеральная прокуратура. У ведомства появилось новое название — Офис генерального прокурора. Такое нововведение стало частью масштабной реорганизации надзорного органа.Она понадобилась из-за массового недовольства украинцев работой Генпрокуратуры. По данным социологических опросов Центра Разумкова, недоверие к структуре высказали 70 процентов опрошенных, передает РИА Новости.В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что ГПУ была политизированной, разделенной на сферы влияния и ориентированной на ведомственные войны. Там также отмечается, что там работали прокуроры, которые обслуживали интересы олигархов, политических сил, других влиятельных людей в украинском обществе. Некоторые же просто обогащались, используя свои прокурорские полномочия.Во время реформы была проведена переаттестация кадров. После нее 55 процентов прокуроров оставили органы из-за служебного несоответствия. В августе 2019 года должность нового генерального прокурора Украины занял Руслан Рябошапка, бывший замминистра юстиции и замглавы Офиса президента Украины. До этого ГПУ руководил Юрий Луценко, экс-глава МВД в правительстве Юлии Тимошенко и экс-лидер "Блока Петра Порошенко".