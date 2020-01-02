02.01.2020

2020-01-02 12:25:03

Какие дополнительные выходные дни ждут нас в 2020 году

Новогодние выходные из-за праздничных дней самые длинные. Но будут и другие каникулы!

Три дня подряд - 22-24 февраля – россияне отдыхают по случаю Дня защитника Отечества.

Еще три - 7-9 марта – в связи с Международным женским днем.

Майские каникулы пройдут в два этапа:

1-5 мая - в честь Международного дня солидарности Трудящихся

9-11 мая - в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

12-14 июня – «длинные выходные» в честь Дня России

4 ноября – единичный дополнительный выходной в честь дня Народного единства.

Перенос выходных дней в 2020 году:

4 января на 4 мая

5 января на 5 мая

23 февраля на 24 февраля

8 марта на 9 марта

9 мая на 11 мая

Сокращенные рабочие дни в 2020 году:

30 апреля

8 мая

11 июня

3 ноября

31 декабря