Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что Украина еще не готова для возвращения к прямым поставкам газа из России и намерена это делать только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.

Украина пока не готова для возвращения к прямым поставкам газа из России. Об этом заявил вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба.По его словам, основная цель состоит в том, чтобы интегрировать украинскую энергетику в европейскую: чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм Европейского Союза и Третьего энергетического пакета.Он сказал, что те, кто захочет, будет покупать газ у "Газпрома". Однако российская компания будет играть на Украине "исключительно по европейским правилам и нормам" и больше не будет иметь монополии."Возможно, теоретически, "Нафтогаз" будет покупать напрямую у "Газпрома" на определенном этапе, но исключительно в рамках рыночных механизмов, без коррупции, шантажа и без "газовой иглы", — заявил Кулеба агентству "Интерфакс-Украина".В свою очередь глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания "не в восторге" от включения в соглашения с "Газпромом". По его словам, "Газпром" не был готов брать на себя риски "неэффективного украинского законодательства". Из-за этого риски пришлось брать "Нафтогазу", который выступил буфером между российской компанией и Украиной. Он назвал эти условия "элементом компромисса".