Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи президента Украины Владимира Зеленского комичной ситуацией и призвал украинские власти повзрослеть, признав выбор крымчан жить в составе России.

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение Владимира Зеленского комичной ситуацией.По его словам, президент Украины вместо ответов на вопросы о бардаке в стране, проговорил предложение на крымско-татарском языке, причислив при этом крымских татар к украинцам."Мы — частичка многонациональной России и у нас все было хорошо в 2019 и еще лучше будет в 2020 году", — уверен Умеров.По его словам, лучшим подарком от Украины для крымчан будет признание того, что они сделали выбор в пользу родного дома – России, передает РИА Новости.В своем новогоднем обращении Зеленский призвал всех украинцев к объединению. "Любить Украину означает любить всех украинцев", — сказал он. Несколько фраз он сказал на крымско-татарском, венгерском и русском языках.