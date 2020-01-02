Правительство Ливана неоднократно обращалось к Японии с просьбой о выдаче бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона. В то же время там отрицают связь между отказами Японии и бегством Гона.

Правительство Ливана неоднократно обращалось к Японии с просьбой о выдаче бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию Fuji Television Network, просьбы поступали вплоть до бегства Гона из Японии. Ливанский президент Наим Аун обращался к главе японского МИД 20 декабря, однако тот ответил отказом. В то же время источники в правительстве отрицают связь между отказами Японии в выдаче Гона и его бегством.31 декабря стало известно о том, что Гон находится в Ливане. По одной из версий, в его доме был устроен праздничный концерт. Музыкантами были сотрудники частной охранной фирмы. После концерта Гона вывезли в футляре музыкального инструмента. Японию он покинул на частном самолете. Вероятно, там он тоже сидел в футляре, иначе непонятно, как он обошел паспортный контроль. В то же время ливанская сторона утверждает, что Гон покинул Японию легально.В настоящее время японская полиция ищет тех, кто помогал Гону. В его доме прошел обыск.У главы автоконцерна были три паспорта — ливанский, французский и бразильский. Все они находились у адвокатов. Однако, по данным телеканала NHK, Гон носил с собой еще один французский паспорт. Он был сделан в мае прошлого года и находился в портативном сейфе. Ключ от него хранился у адвокатов. Скорее всего, именно по этому паспорту экс-главе автоконцерна удалось въехать в Ливан. Токийская прокуратура считает, что выезд из Японии был совершен нелегально.Суд над Гоном должен был состояться весной 2020 года. До этого время он находился под подпиской о невыезде и не имел права покидать пределы Японии.