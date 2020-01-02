Новогоднее видео с участием вокалисток Любови Успенской и
Наргиз Закировой вызвало бурную реакцию у интернет–общественности. Артисткам
хорошенько досталось.
Новогоднее видео с участием вокалисток Любови Успенской и
Наргиз Закировой вызвало бурную реакцию у интернет–общественности. Артисткам
хорошенько досталось.
Успенская и Закирова записали совместное поздравление с
Новым годом. Артистки пожелали всем людям на Земле счастья.
"Счастье праздновать Новый Год с такими талантливыми и
любимыми друзьями. Всех друзей с Новым годом", – подписала Любовь ролик в
личном "Инстаграм".
Отметим, что мнения пользователей Сети по поводу видеозаписи
разделились. Поклонники с радостью приняли поздравление и пожелали всех благ в
ответ, злопыхатели же отчитали Любовь Успенскую за чрезмерную любовь к пластике
и уколам "красоты". Отмечалось, что вокалистка испортила внешность походами к хирургу,
дескать, артистка потеряла изюминку.
Распекали еще и за якобы нетрезвый
вид. Многих смутило, что знаменитая блондинка буквально повисла на шее у коллеги.
Досталось от недругов и Наргиз. Закировой припомнили нашумевшее
интервью журналистке Ксении Собчак. Знаменитость тогда призналась, что мечтала петь с
мировыми рок-звездами, а ей приходилось гастролировать по российской глубинке. Закирова также сказала, что жить в России все время не собирается. Заявление певицы
Наргиз, судя по всему, многих жителей нашей страны обидело.
"Два алканавта....они нашли друг друга...."(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Зачем
выставлять такие видео ?", "Успенская в "хлам" пьяная😂лицо
так натянула что глаз и открыть не может😂😂еще и эту
лысую бабку где то нашла.....", "Советский Союз и Россию – кормильцу нашу поздравляем!!
Но живем все в Америке 😀а что ж американцев не
поздравляют ? Наргиз бы еще медведям приветы и поздравления передала", "Дааа,
Любаня перебрала! Едва на ногах стоит", "Перебор с пластикой", "У Успенской
лицо 😊. Такое чувство , что скоро от пластики
лопнет 😊",
"Глаза уже не открываются, как все натянуто😂😂😂", "У Наргиз, после интервью
Собчак ,еще совести хватает россиян поздравлять? Ехала бы в Америку..." -
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