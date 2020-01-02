Новогоднее видео с участием вокалисток Любови Успенской и Наргиз Закировой вызвало бурную реакцию у интернет–общественности. Артисткам хорошенько досталось.

Новогоднее видео с участием вокалисток Любови Успенской иНаргиз Закировой вызвало бурную реакцию у интернет–общественности. Артисткамхорошенько досталось.Успенская и Закирова записали совместное поздравление сНовым годом. Артистки пожелали всем людям на Земле счастья."Счастье праздновать Новый Год с такими талантливыми илюбимыми друзьями. Всех друзей с Новым годом", – подписала Любовь ролик вличном "Инстаграм".Отметим, что мнения пользователей Сети по поводу видеозаписиразделились. Поклонники с радостью приняли поздравление и пожелали всех благ вответ, злопыхатели же отчитали Любовь Успенскую за чрезмерную любовь к пластикеи уколам "красоты". Отмечалось, что вокалистка испортила внешность походами к хирургу,дескать, артистка потеряла изюминку.Распекали еще и за якобы нетрезвыйвид. Многих смутило, что знаменитая блондинка буквально повисла на шее у коллеги.Досталось от недругов и Наргиз. Закировой припомнили нашумевшееинтервью журналистке Ксении Собчак. Знаменитость тогда призналась, что мечтала петь смировыми рок-звездами, а ей приходилось гастролировать по российской глубинке. Закирова также сказала, что жить в России все время не собирается. Заявление певицыНаргиз, судя по всему, многих жителей нашей страны обидело."Два алканавта....они нашли друг друга...."(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Зачемвыставлять такие видео ?", "Успенская в "хлам" пьяная😂лицотак натянула что глаз и открыть не может😂😂еще и этулысую бабку где то нашла.....", "Советский Союз и Россию – кормильцу нашу поздравляем!!Но живем все в Америке 😀а что ж американцев непоздравляют ? Наргиз бы еще медведям приветы и поздравления передала", "Дааа,Любаня перебрала! Едва на ногах стоит", "Перебор с пластикой", "У Успенскойлицо 😊. Такое чувство , что скоро от пластикилопнет 😊","Глаза уже не открываются, как все натянуто😂😂😂", "У Наргиз, после интервьюСобчак ,еще совести хватает россиян поздравлять? Ехала бы в Америку..." -писали комментаторы на странице