На севере США морские львы утопили брошенную яхту. По мнению местного жителя, снявшего на видео отдыхающих животных, инцидент может быть следствием мошеннических действий хозяина судна.

На севере США морские львы утопили яхту. По мнению местного жителя, снявшего на видео отдыхающих животных, инцидент может быть следствием мошеннических действий хозяина судна.Яхта была брошена в начале зимы в заливе Пьюджет, штат Вашингтон, и по словам очевидцев, плавательное средство находилось в плачевном техническом состоянии и едва держалось на поверхности воды в то время, как из каюты доносился запах гниющей еды, привлекающий морских львов.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Joshua Phillips (@fishingjosh) 17 Дек 2019 в 4:28 PSTЖивотные не замедлили явиться, и уютно расположились на судне, изрядно его перекосив — свидетельство варварского отношения к изделию, созданному людьми, было снято на видео в середине декабря 2019 года.Кадры, снятые двумя неделями позже, демонстрируют, что судно все же не выдержало натиска массивных ластоногих и затонуло.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Joshua Phillips (@fishingjosh) 30 Дек 2019 в 3:07 PSTПользователь социальной сети, опубликовавший оба видео, считает, что яхта с приманкой была брошена на произвол судьбы специально. Вероятно, хозяин рассчитывал на подобный исход и планировал получить страховое возмещение за затонувшее судно.