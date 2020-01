Главный тренер лондонского Тоттенхэма Жозе Моуринью во втором тайме 21-го тура английской премьер-лиги против Саутгемптона (0:1) получил желтую карточку за то, что заглянул в блокнот тренера соперника.

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью во втором тайме 21-го тура английской премьер-лиги против "Саутгемптона" (0:1) получил желтую карточку за то, что заглянул в блокнот тренера соперника.На 77-й минуте Моуринью подошел к тренерской скамейке "святых" и заглянул в блокнот наставника "Саутгемптона" Ральфа Хазенхюттля, после чего арбитр встречи Майк Дин показал португальскому специалисту желтую карточку за неспортивное поведение.Jose Mourinho gets yellow card for spying on Southampton's tactics pic.twitter.com/HM6x8XDWxg— TrakFootball (@TrakFootball) January 1, 2020"Я поступил некрасиво, за что справедливо получил желтую карточку, – прокомментировал свое поведение после матча Моуринью. – Да, я был груб, но я был груб с идиотом", – подытожил наставник "шпор".Jose Mourinho explaining why he received his yellow card today