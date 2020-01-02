Экс-прима Большого театра даже на отдыхе придерживается диеты. Новогодние каникулы Анастасия Волочкова и ее таинственный возлюбленный, судя по всему, проводят полуголодные.

Экс-прима Большого театра даже на отдыхе придерживается диеты.Новогодние каникулы Анастасия Волочкова и ее таинственный возлюбленный, судя повсему, проводят полуголодные.Танцовщица улетела на зарубежный курорт.Знаменитость загорает, купается в океане и катается на яхте.Как оказалось, Анастасия Волочкова даже на роскошном отдыхеследит за фигурой. Отставная прима придерживается низкокалорийного питания.Избранник танцовщицы, которому удается все время оставаться за кадром, ограничилсебя в еде, судя по всему, за компанию."Вечно зеленый холодильник во всех краях света. Так здоровона частной вилле! Загружаешь холодильник салатными листьями, яйцами, оливковыммаслом и соевым соусом – и жизнь удалась. Только мужчинам тяжеловато с такимрационом. Зато все худеют", – написала Анастасия Волочкова в личном "Инстаграм".Также знаменитость опубликовала свежее видео. В кадретанцовщица продемонстрировала содержимое холодильника и заявила, что всталапораньше, чтобы приготовить вкусный завтрак. "Хозяюшка", – похвалила сама себя31 Дек 2019 в 9:12 PSTЗавистницы не смогли пройти мимо поста балерины. "Травоядноеты наше (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мужика, похоже, нет в этой хате..😂", "В Тайланде не яйца варят, а морепродукты кушают 😂🙈", "Насос, где твои воображаемыедрузья , про " Любимого" мы уже поняли..😆😆", "На моей вилле🤦🏻‍♀️ вы ужебаню строили на мальдивах 😂😂😂", – писали злопыхательницы