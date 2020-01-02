Экс-прима Большого театра даже на отдыхе придерживается диеты.
Новогодние каникулы Анастасия Волочкова и ее таинственный возлюбленный, судя по
всему, проводят полуголодные.
Экс-прима Большого театра даже на отдыхе придерживается диеты.
Новогодние каникулы Анастасия Волочкова и ее таинственный возлюбленный, судя по
всему, проводят полуголодные.
Танцовщица улетела на зарубежный курорт.
Знаменитость загорает, купается в океане и катается на яхте.
Как оказалось, Анастасия Волочкова даже на роскошном отдыхе
следит за фигурой. Отставная прима придерживается низкокалорийного питания.
Избранник танцовщицы, которому удается все время оставаться за кадром, ограничил
себя в еде, судя по всему, за компанию.
"Вечно зеленый холодильник во всех краях света. Так здорово
на частной вилле! Загружаешь холодильник салатными листьями, яйцами, оливковым
маслом и соевым соусом – и жизнь удалась. Только мужчинам тяжеловато с таким
рационом. Зато все худеют", – написала Анастасия Волочкова в личном "Инстаграм".
Также знаменитость опубликовала свежее видео. В кадре
танцовщица продемонстрировала содержимое холодильника и заявила, что встала
пораньше, чтобы приготовить вкусный завтрак. "Хозяюшка", – похвалила сама себя
31 Дек 2019 в 9:12 PST
Завистницы не смогли пройти мимо поста балерины. "Травоядное
ты наше (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мужика, похоже, нет в этой хате..😂", "В Тайланде не яйца варят, а морепродукты кушают 😂🙈", "Насос, где твои воображаемые
друзья , про " Любимого" мы уже поняли..😆😆", "На моей вилле🤦🏻♀️ вы уже
баню строили на мальдивах 😂😂😂", – писали злопыхательницы