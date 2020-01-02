В минувшем году Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева не только отметила 70-й юбилей, но и наделала много шума. Гремел преимущественно концерт певицы в Кремле, а точнее скандал, который разгорелся вокруг него.

В минувшем году Примадонна отечественной эстрады АллаПугачева не только отметила 70-й юбилей, но и наделала много шума. Гремел преимущественноконцерт певицы в Кремле, а точнее скандал, который разгорелся вокруг него.Ходили слухи, что на подготовку сольника Пугачевой 17 апреляизвестная госкорпорация выделила 40 миллионов рублей. Естественно, многихобывателей эта ситуация крайне возмутила. Люди не понимали, зачем тратитьказенные деньги на спонсирование знаменитости, даже такой как Алла Борисовна. Народтакже взволновала стоимость билетов на мероприятие, которая из-за перекупщиковвзлетела до небес: от 100 до 500 тысяч рублей.Отметим, что юбилейный сольник стал основойдля полнометражного фильма. Картину, которая получила название "Тот самыйконцерт", уже прокатили по кинотеатрам страны, надо сказать, без особогоуспеха.По словам члена экспертного совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадима Манукяна, фильм-концерт был обречен на провал. Там не на что было смотреть, считает общественник.6 Дек 2019 в 9:31 PST"Посмотрел я "Тот самый концерт" .Не совсем понимаю, на что зрители ухлопали целую кучу денег на билеты. Может завозможность увидеть Примадонну на красном стуле? Но это их дело. Что жекасается самого концерта, то, на мой взгляд, он никак не тянет на юбилейныйконцерт-возвращение спустя десять лет. Нет, танцоры конечно замечательные иВолочкова со своими шпагатами тоже, но это точно не шоу мирового уровня. Народнаяартистка СССР вполне могла и более дорогой, с точки зрения декораций, концертустроить. Не будем говорить о мировых звездах, но даже в наших широтах есть счем сравнить. Концерты Киркорова по декорациям на порядок выше по качеству и ихон возит по всей стране, да и за рубеж тоже. В общем, я бы сказал, что концертполучился на троечку", – высказался Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".