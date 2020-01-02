02.01.2020

2020-01-02 16:30:03

Нелепое ДТП произошло с фурой на трассе Москва-Казань

В чем причина: лед или рассеянность?

Комментаторы этого выложенного в паблике "Подслушано во Владимире" видео верно подметили, что легковушка оказалась в "слепой зоне" у водителя большегруза.

Но вот насчет того, кто же все-таки больше виноват - мнения разделились.

А что думаете вы?