Обращение в городскую прокуратуру направил глава администрации

Глава администрации Владимира Андрей Шохин направил обращение в городскую прокуратурупо факту неисполнения условий договоров 30 и 31 декабря 2019 года мусоровывозящими компаниями «УНР» и «Спецтранс». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.30 декабря, раньше окончания срока своих обязательств, компании начали вывозить свои мусорные контейнеры из дворов многоквартирных домов. Люди были вынуждены оставлять мусор прямо на контейнерных площадках. К новогодней ночи во дворах образовались стихийные свалки.Новый региональный оператор - «Биотехнологии», по мнению горадминистрации, оказался не готов к исполнению своих обязательств с 1 января 2020 года.Чтобы решить проблему, Андрей Шохин принял решение мобилизовать дополнительные ресурсы на уборку и вывоз из города мусора. На помощь 22-м спецмашинам «Биотехнологии» были направлены 14 коммунальных машин муниципальных «Центра управления городскими дорогами» и «Владимирводоканала».