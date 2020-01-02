Дочь звезды программы Давай поженимся!, Ларисы Гузеевой, рассекретила избранника. 20-летняя Ольга Бухарова встречается с веб-дизайнером по имени Алексей.

Дочь звезды программы "Давай поженимся!", Ларисы Гузеевой, рассекретила избранника. 20-летняя Ольга Бухарова встречается с веб-дизайнеромпо имени Алексей.Отношения Ольги и Алексея можно назвать серьезными – влюбленные уже несколько месяцев как съехались. Молодые люди пока сосредоточены накарьере. Бухарова работает преподавателем английского языка, а ее избранниксовершенствуется в веб-дизайне. Со временем пара планирует объединить усилия: Ольгапланирует тоже отучиться на дизайнера, чтобы работать с Алексеем.По словам наследницы Ларисы Гузеевой, она долгоприсматривалась к молодому человеку. Межу тем Бухарова не отрицает, чтовлюбилась с первого взгляда.Отметим, что Ольга долгое время прятала Алексея от любопытныхглаз маминых поклонников. Празднование нового года, судя по всему, подтолкнулодевушку показать избранника. Она поделилась совместным снимком в "Инстаграм". Вкадре возлюбленный нежно обнимает дочь телеведущей за плечи."Amantes sunt amentes (мы как кола и ментос)", – загадочноподписала снимок Ольга Бухарова.31 Дек 2019 в 2:14 PSTДобавим, что тепло приняла парня наследницы.Между тем звезда шоу "Давай поженимся!" грустит из-за того, что ее дети вырослии покинули родительский дом. За день до Нового года пожаловалась,что проведет праздничную ночь в одиночестве.