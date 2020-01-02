Дочь звезды программы Давай поженимся!, Ларисы Гузеевой, рассекретила избранника. 20-летняя Ольга Бухарова встречается с веб-дизайнером
по имени Алексей.
Дочь звезды программы "Давай поженимся!", Ларисы Гузеевой, рассекретила избранника. 20-летняя Ольга Бухарова встречается с веб-дизайнером
по имени Алексей.
Отношения Ольги и Алексея можно назвать серьезными – влюбленные уже несколько месяцев как съехались. Молодые люди пока сосредоточены на
карьере. Бухарова работает преподавателем английского языка, а ее избранник
совершенствуется в веб-дизайне. Со временем пара планирует объединить усилия: Ольга
планирует тоже отучиться на дизайнера, чтобы работать с Алексеем.
По словам наследницы Ларисы Гузеевой, она долго
присматривалась к молодому человеку. Межу тем Бухарова не отрицает, что
влюбилась с первого взгляда.
Отметим, что Ольга долгое время прятала Алексея от любопытных
глаз маминых поклонников. Празднование нового года, судя по всему, подтолкнуло
девушку показать избранника. Она поделилась совместным снимком в "Инстаграм". В
кадре возлюбленный нежно обнимает дочь телеведущей за плечи.
"Amantes sunt amentes (мы как кола и ментос)", – загадочно
подписала снимок Ольга Бухарова.
31 Дек 2019 в 2:14 PST
Добавим, что тепло приняла парня наследницы.
Между тем звезда шоу "Давай поженимся!" грустит из-за того, что ее дети выросли
и покинули родительский дом. За день до Нового года пожаловалась,
что проведет праздничную ночь в одиночестве.