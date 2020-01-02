В 2019 году дружинниками на территории района было пресечено 37 административных правонарушений и раскрыто 2 преступления.

В преддверии Нового года в Собинском районе в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений на территории муниципального образования Собинский район» состоялось награждение лучших дружинников народных дружин «Казачий патруль» и «Феникс» по итогам 2019 года.Заместитель начальника ОМВД России по Собинскому району – начальник полиции Сергей Пуклин и временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД Александр Мороз поздравили членов ДНД с наступающим Новым годом и вручили им заслуженные подарки.В 2019 году дружинниками на территории района было пресечено 37 административных правонарушений и раскрыто 2 преступления.Представители дружин активно содействовали сотрудникам полиции в охране общественного порядка на массовых мероприятиях, проводимых на территории района.Ежеквартально результаты деятельности народных дружин рассматриваются на рабочих совещаниях при начальнике полиции, обсуждаются проблемные вопросы.