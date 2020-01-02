Полицейские поздравили ребят с наступающими новогодними праздниками и вручили подарки

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ОМВД России по Собинскому району, а также председатели Общественного совета при ОМВД Алексей Кошеваров и Совета ветеранов Василий Курганов побывали в гостях в Собинском детском доме им. С.М. Кирова.Сотрудники полиции поздравили ребят с Новым годом и Рождеством, пожелав отличного настроения и исполнения самых заветных желаний.Полицейские пришли не с пустыми руками: все дети получили сладкие подарки. В свою очередь ребята подготовили для гостей новогодний концерт. Самым же главным подарком для полицейских было видеть искренние улыбки детей.Сотрудники ОМВД России по Вязниковскому районупосетили Вязниковский комплексный центр социального обслуживания населения, где в праздничной обстановке вручили воспитанникам сладкие подарки. Дети искренне радовались подаркам и возможности пообщаться с полицейскими.Сотрудники полиции поздравили ребят с Новым годом, пожелали крепкого здоровья, успешной учебы и исполнения желаний.