Сотрудники полиции перевоплотились в Деда Мороза и Снегурочку и поздравили мальчишек и девчонок с наступающим Новым годом.

Сотрудники ОМВД России по Александровскому району перевоплотились в Деда Мороза и Снегурочку и приехали к воспитанникам Александровского центра социальной помощи семье и детям и ребятам из Карабановского детского дома, чтобы поздравить с наступающим Новым годом.Традиционно стражи порядка устраивают праздники для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, и приезжают не с пустыми руками. Вот и на этот раз мальчишки и девчонки с восторгом принимали сладкие подарки из рук волшебника.К поздравлениям присоединился и председатель Общественного совета при ОМВД России по Александровскому району Николай Савенков.Полицейский Дед Мороз пожелал всем здоровья, удачи, исполнения желаний и напомнил о простых, но очень важных правилах безопасного поведения. Ребята дружно благодарили гостей и приглашали на следующие встречи.