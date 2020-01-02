Сотрудники японской полиции проводят расследование по факту бегства из страны экс-руководителя автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubisho Карлоса Гона, выясняя, кто помогал ему совершить этот дерзкий побег.

Сотрудники японской полиции проводят расследование по факту бегства из страны экс-руководителя автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, выясняя, кто помогал ему совершить этот дерзкий побег.В настоящее время полицейские анализируют записи камер наблюдения, установленных по возможному маршруту передвижения Карлоса Гона в день побега. Правоохранители уверены, что беглецу помогали несколько человек, из личности устанавливаются.Также в отношении бывшего руководителя альянса возбуждено новое дело по статье о нарушении миграционного законодательства Японии, передает ТАСС.Как сообщалось, находившийся под домашним арестом в Японии Карлос Гон бежал из страны в Ливан. Данный факт он лично подтвердил 31 декабря, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. До сих пор неизвестно, как каким образом находившийся под постоянным наблюдением полиции Гон смог беспрепятственно покинуть территорию Японии. По некоторым данным, Карлоса Гона могли вывезти из провинциального японского аэропорта в ящике для музыкальных инструментов, после чего он был доставлен в Ливан из Турции на частном самолете.Имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана Карлос Гон был арестован прокуратурой Токио 19 ноября минувшего года. По версии следствия, обвиняемый не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 миллиардов иен (более 80 миллионов долларов) в качестве председателя совета директоров компании Nissan в период с 2010 по 2018 год. Также Карлосу Гону предъявлены другие обвинения. В апреле 2019 года обвиняемый был освобожден из тюрьмы и отправлен под домашний арест под залог.