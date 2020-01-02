ЧП произошло в поселке Красное-на-Волге

По предварительной информации ГУ МЧС региона, пожар в четырёхквартирном доме в поселке Красное-на-Волге начался в квартире многодетной семьи, где проживают 7 детей. Все жильцы дома успели вовремя эвакуироваться. Пострадавших нет. Однако дом сильно пострадал от огня.Глава региона Сергей Ситников поручил оказать необходимую помощь многодетной семье, подключились департамент по труду и социальной защите населения и департамент региональной безопасности Костромской области. Скоро семью обеспечат необходимыми теплыми вещами, помогут с восстановлением документов и предоставлением социальной выплаты.Сейчаса погореальцы разместились у родственников.