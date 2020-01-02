Один человек погиб, один пропал без вести в результате крупного пожара в Астрахани.

Один человек погиб, один пропал без вести в результате крупного пожара в Астрахани. Из огня спасены восемь жильцов трёхэтажного дома.Из двадцати пострадавших квартир две находились в муниципальной собственности, остальные — частные.По предварительной информации, в доме зарегистрированы 34 человека, решается вопрос по их размещению. Три семьи уже согласились на вселение в маневренный фонд.Пока все люди размещены в кризисном центре, передает телеканал "Россия 24". Власти Астрахани помогают погорельцам восстановить утраченные документы. Также выделен транспорт для перевозки личных вещей.Пожар тушили более ста человек при помощи 20 единиц техники. Через четыре часа открытое горение ликвидировали. Причину пожара устанавливают специалисты.