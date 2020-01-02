Певица Валерия сообщила, что первый день нового, 2020 года, оказался очень коротким. Знаменитость, судя по всему, его проспала.

Певица Валерия сообщила, что первый день нового, 2020 года,оказался очень коротким. Знаменитость, судя по всему, его проспала.Новый год певица Валерия и ее муж продюсер Иосиф Пригожин встречалив кругу близких и родных людей. Знаменитости сняли банкетный зал в одном изэлитных ресторанов Подмосковья. Гости праздника подтягивались всю ночь. Другзвездного семейства Филипп Киркоров приехал вообще под утро.Днем, 1 января, певица Валерия и Иосиф Пригожин отсыпались.Об этом свидетельствует свежий пост вокалистки в "Инстаграм"."Самый короткий день в году, по-моему, не 21-го декабря, а1-го января. Сегодня постепенно жизнь возвращается в свое привычное русло.Первое селфи в этом году" – написала знаменитость.Также певица Валерия опубликовала совместное фото с мужем.Супруги выглядят счастливыми, бодрыми и свежими.После, отвечая на сообщение подписчицы, артистка отметила,что алкоголем никто не злоупотреблял. "Нет вы не правы😁.Самый короткий день – это после пьянки, любого следующего числа... (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала обывательница."Ну не у всех праздник – пьянка🤷‍♀️😜", – заметила2 Янв 2020 в 12:09 PST"Ну, очень хорошо выглядите для 1 января))) ночь топраздничная была!!!", "Самая лучшая пара в мире", "Вы такие красивые....Счастья Вам и долгих лет жизни....😘😘😘😘😘😘😘😘", – поддержали интернет-обыватели.31 Дек 2019 в 7:42 PST