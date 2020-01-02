Александр Лукашенко на последних переговорах с Владимиром Путиным отказался идти на компромисс и подписывать дорожные карты по интеграции. Поведением белорусского лидера сильно недовольны в Кремле. Сообщается, что российский лидер очень зол.

Александр Лукашенко на последних переговорах с Владимиром Путиным отказался идти на компромисс и подписывать дорожные карты по интеграции. Поведением белорусского лидера сильно недовольны в Кремле. Сообщается, что российский лидер "очень зол".Лукашенко "обманул и подставил" Путина, пишет телеграм-канал "Бульба престолов". По словам авторов, которые ссылаются на собственные источники, российский лидер "очень зол"."Подробностей нет, но если раньше подобное оценивалось как "Лукашенко несговорчив", то сейчас это что-то очень личное и глубокое", – отмечают авторы.По мнению телеграм-канала, белорусское руководство много лет проводит враждебную России политику. На личный контакт с Лукашенко Кремлю полагаться нельзя, уверены авторы.Путин и Лукашенко, утверждает телеграм-канал, конфликтуют уже 15 лет. Москве следует перейти к более прагматичным отношениям с Минском и смотреть на реальные дела белорусского руководства, меньше принимая во внимание его якобы пророссийскую риторику, уверены авторы.Напомним, Россия и Белоруссия в декабре не смогли согласовать все дорожные карты по интеграции. Стороны планировали подписать документ 8 декабря, но Минск настаивает на компенсации налогового маневра в нефтяной отрасли и других экономических бонусах.Эксперты поговаривали о создании правительства Союзного государства России и Белоруссии. Однако Александр Лукашенко неоднократно говорил, что не намерен поступаться суверенитетом республики.