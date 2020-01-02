В Омской области спустя сутки нашли тело пропавшего 17-летнего парня. Новый год он встретил с друзьями, затем не нашел свою квартиру и умер в полукилометре от своего села.

В Омской области спустя сутки после исчезновения нашли тело пропавшего 17-летнего парня в полукилометре от населенного пункта, сообщает издание "СуперОмск". Следы насильственной смерти отсутствовали.Новый год подросток встретил с друзьями в селе Заливино Тарского района, ночью пошел домой и пропал. Выяснилось, что последним его видел сосед, к которому постучался юноша.Когда мужчина открыл дверь, парень испугался и убежал в двадцатиградусный мороз, вероятно, поняв, что ошибся квартирой.По словам соседа, как сообщает ТАСС, подросток был пьян.