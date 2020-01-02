02.01.2020

2020-01-02 15:10:02

Пять человек пострадали в аварии во Владимирской области

Около 14 часов на 99 км автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров - Верхние Дворики» произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

По предварительной информации, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области, водитель автомобиля «УАЗ», 1981 г.р., следуя в город Александров, не справился с управлением. Его автомобиль совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Шкода» под управлением водителя 1965 г.р.

По состоянию на 14.30 сообщается о пяти пострадавших. Один госпитализирован, четверо направлены на амбулаторное лечение, в настоящее время на месте работают сотрудники полиции.