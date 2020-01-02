С 1 января наступившего года изменились правила покупки товаров в интернет-магазинах: теперь надо будет платить пошлину за посылки, стоимостью больше 200 евро. Но это не единственные изменения.

С 1 января наступившего года изменились правила покупки товаров в интернет-магазинах: теперь надо будет платить пошлину за посылки, стоимостью больше 200 евро. Но это не единственные изменения.Получите, распишитесь и не забудьте оплатить пошлину, если товар стоит больше 200 евро. Речь в данном случае идет о покупках, которые россияне совершают в два клика, то есть, в иностранных интернет-магазинах. С 1 января действуют новые нормы беспошлинного ввоза.Ранее планка была установлена на уровне 500 евро, но при этом считали общую сумму покупок в течение месяца. Теперь же лимит снижен в 2,5 раза и учитывается каждый заказ отдельно. Что касается размера пошлины, то он снижается -- с 30 до 15 процентов стоимости. По весу критерий остался без изменений: максимум — 31 килограмм, а каждый лишний обойдется в 2 евро. Если превышение по обоим показателям, начислят только один, но больший налог.Руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин отмечает: "Мы свои информационные системы уже оттестировали, они будут готовы и обеспечат таможенное оформление возросшего числа посылок, с которых придется брать таможенные платежи"."Если получатель отказывается платить пошлину, так как его не устраивают эти условия, товар находится в отделении почтовой связи до определенного срока хранения. По его истечении он возвращается отправителю", — поясняет заместитель начальника таможенного поста "Международный почтамт" Андрей Мосин.По статистике, две трети покупок стоят до 22 евро, пятая их часть — до 50 евро. Товары приходят, в основном, из Китая. Сначала заказы поступают в логистические центры и там проходят контроль Федеральной таможенной службы. Если на ленте контрафакт, компьютер сразу даст знать, а если все легально, то посылка отправляется дальше.В эту часть логистического центра попадают только те посылки, которые прошли таможенный контроль. Специальный сканер считывает штрих-код, и они отправляются дальше по конвейеру, где сортируются в зависимости от региона доставки.С момента нажатия кнопки "оформлено" до получения товара проходит 10-12 суток, а вот внутри России работают на других скоростях. По стране заказ идет меньше недели, в некоторых городах стремятся к формуле "день в день". Кстати, интернет-магазины становятся популярными и в отдаленных регионах.Директор по связям с индустрией и корпоративным отношениям компании Ozon Мария Заикина поясняет: "Если мы представим себе россиянина, который живет в городе с населением меньше 250 тысяч человек, а это примерно 40 процентов населения страны, очевидно, что там ограничено количество магазинов, сетевого ритейла. Как раз онлайн жителям таких городов открывает большие возможности для того, чтобы выбирать из миллионов товаров".Получить заказ можно по-разному: с помощью курьерской доставки, забрать самостоятельно из пункта выдачи или же через постамат — специальный терминал, который пришел в Россию несколько лет назад. Такие станции размещают в супермаркетах, бизнес- или торговых центрах.Так какие товары покупают онлайн чаще всего? Традиционно, это одежда, обувь, косметика, мелкая электроника и бытовая химия. Доставка еды и готовой продукции из ресторанов — прорыв последних лет: в 2019 году объем продаж в этом сегменте практически удвоился. "Мы когда посмотрели, сколько раз человек возвращается в течение года за покупками в каждую из категорий товаров, они сказали, что десять раз возвращаются за покупкой продуктов питания в течение года. Для сравнения, за электроникой и бытовой техникой он приходит 1,3 раза", — отмечает президент Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.За прошедший год россияне потратили на покупки в Интернете более 2 триллионов рублей, показатель увеличился на четверть. Как считают эксперты, сбавлять обороты рынок не собирается.