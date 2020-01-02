Крайний защитник московского Торпедо Илья Самошников продолжит карьеру в казанском Рубине, 22-летний москвич подписал контракт с командой из Республики Татарстан, подробности которого не разглашаются.

Крайний защитник московского "Торпедо" Илья Самошников продолжит карьеру в казанском "Рубине", 22-летний москвич подписал контракт с командой из Республики Татарстан, подробности которого не разглашаются.Самошников ранее выступал за столичные "Велес" и "Арарат", а также за ярославский "Шинник", откуда летом 2019 года перешел в "Торпедо". В составе "автозаводцев" Илья в текущем сезоне принял участие в 22 матчах ФНЛ, в которых забил один гол и сделал пять голевых передач.❕Илья Самошников — игрок «Рубина»❕