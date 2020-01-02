Оттепели снова придут в Москву, сообщают синоптики. 3 января в столице опять плюсовая температура, может быть установлен новый рекорд тепла. Однако, жителям центральной России осталось потерпеть совсем немного. Морозы придут к Рождеству.

Оттепели снова придут в Москву. 3 января в столице опять плюсовая температура, может быть установлен новый рекорд тепла. Однако, жителям центральной России осталось потерпеть совсем немного. Морозы придут к Рождеству, сообщает Центр погоды ФОБОС.В первые дни Нового года зима провела настоящую экспансию на Русскую равнину. Москву наконец-то завалило снегом. И пусть высота снежного покрова совсем небольшая, 3 сантиметра, это хоть что-то. Декабрь заканчивался вообще без сугробов. Это очень редкая аномалия.К первым числам января побелела почти вся Русская равнина. Местами, например, на Волге и в Предуралье, снегопады были чрезвычайно мощными.Очень много снега навалило на горнолыжных курортах Северного Кавказа. Здесь интенсивным осадкам только рады. Погодные условия идеальные для экстремального отдыха. Вне зоны сугробов только на крайний Юг страны, и Северо-запад.А вот в Санкт-Петербурге все еще осенние пейзажи. В Северной столице уже было 11 дней со снежным покровом в начале декабря. А вот конец 2019-го и начало 2020-го оказались аномально теплыми. Осадки шли в основном в виде дождя, а не снега.В целом вполне может показаться, что зима наконец-то взяла свое. Межсезонье с постоянными оттепелями закончилось. Но пока это не совсем так. Осень готовится нанести свой последний удар.Европейская часть России сейчас оказалась под влиянием очередного мощного атлантического циклона. На Русскую равнину поступает хорошо прогревшийся воздух. Этот процесс выйдет на пик 3 января. Однако теплые воздушные массы легче холодных. Вторжение тепла будет происходить в основном в верхних слоях атмосферы. Поэтому оттепель будет не слишком мощной.3 января положительные температуры будут фиксироваться почти везде кроме Нижней Волги, Предуралья и Полярного Урала. Но они даже на пике прогрева, днем останутся слабоположительными. Благодаря этому весь выпавший за последние несколько дней снег не растает. Сугробы осядут лишь на несколько сантиметров, а граница снежного покрова практически не изменит своего местоположения.В Санкт-Петербурге пока снега как не было, так и не будет. По крайней мере, ближайшие трое суток в Северной столице температура выше ноля – плюс 2-4. И только к субботе и воскресенью наконец-то начнется похолодание и пойдет снег.В Москве сегодня днем плюс 1, и температурный режим в ближайшие сутки не будет меняться вообще. Тот же слабый плюс на термометрах будет держаться вплоть до завтрашнего утра. А в пятницу, 3 января, потеплеет еще на один градус. Все это время ожидаются осадки в смешанной фазе: снег будет то и дело переходить в дождь. Небольшие оттепели возможны и в выходные, но затем температура начнет понижаться. И вот это уже будет началом самой настоящей зимы с морозами и снегопадами.