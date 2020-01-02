Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг рассказал СМИ о рекорде посещаемости фестиваля Путешествие в Рождество.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг рассказал СМИ о рекорде посещаемости фестиваля "Путешествие в Рождество". По словам Собянина, с 13 декабря самый популярный праздник "Московских сезонов" посетили около 15 миллионов человек.Как ранее сообщили оргкомитете городских уличных мероприятий, в прошлом году на самом масштабном зимнем фестивале Европы побывали 18,6 миллиона зрителей. В 2020 году "Путешествие в Рождество" завершится 12 января. Для посетителей приготовлены культурные события, открытые тренировки, угощения и сувениры.Касаясь планов по развитию Московского метрополитена, Собянин рассказал, что запуск второго участка Некрасовской линии от станции "Косино" до станции "Авиамоторная" ожидается в марте."2 января закончены основные работы на новой ветке метро — 12 километров от "Косино" до "Лефортово". В течение трех месяцев будут идти пусконаладочные и испытательные работы", - сказал мэр.Мэр уверен, что новый маршрут улучшит транспортную обеспеченность миллиона жителей Москвы и Подмосковья. Они смогут экономить в пути около 20 минут.В первые годы эксплуатации Некрасовская линия будет напрямую подключена к Большой кольцевой линии. Пассажиры смогут проехать без пересадки от Некрасовки до Лефортово.