Телеведущий и сценарист Александр Гудков посмеялся над концертным видео Ольги Бузовой. Шоумен спародировал вокалистку.

Телеведущий и сценарист Александр Гудков посмеялся над концертнымвидео Ольги Бузовой. Шоумен спародировал вокалистку.Александр Гудков решил замотивировать поклонников на новыесвершения с помощью нового шуточного ролика. Телеведущий нашел кадры с концертаОльги Бузовой.На них артистка в буквальном смысле висит под потолкомконцертного зала. Знаменитость, облаченная в длинное белое платье, громко кричитстоящей внизу толпе фанатов. "Живите здесь и сейчас! Кайфуйте!" – срывая голос,орет Ольга. После артистка начинает восторженно визжать и болтать ввоздухе руками и ногами.Гудков опубликовал ролик с Бузовой в личном "Инстаграм". Онсопроводил его забавной пародией. Александр не стал подвешивать себя к потолку,он изобразил певицу прямо у себя на кухне, во время ужина.1 Янв 2020 в 7:56 PSTВ комментариях пользователи Сети тоже посмеялись над поведениемУпражняясь в остроумии, обыватели просили изгнать из певицыбесов, требовали объяснить, на каком из двух роликов пародия, а на какомнеповторимый оригинал, рассуждали о причинах истошного крика вокалистки."Всегда знал что Бузова – сатанистка (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ощущение, что онаслужит дьяволу 😂", "Обрежьте стропы, ради всего святого🤦♂🤦♂🤦♂", "Где настоящаяБузова, а где пародия?", "Это отличный тост!", "Наверное страховка трусыпередавила нй", "Покойную Панночку из "Вия" напомнило чет", "Экзорцистоооов)))","Она еще и летает. Ведьма", – отреагировали пользователи Сети на пост с