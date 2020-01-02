Телеведущий и сценарист Александр Гудков посмеялся над концертным
видео Ольги Бузовой. Шоумен спародировал вокалистку.
Телеведущий и сценарист Александр Гудков посмеялся над концертным
видео Ольги Бузовой. Шоумен спародировал вокалистку.
Александр Гудков решил замотивировать поклонников на новые
свершения с помощью нового шуточного ролика. Телеведущий нашел кадры с концерта
Ольги Бузовой.
На них артистка в буквальном смысле висит под потолком
концертного зала. Знаменитость, облаченная в длинное белое платье, громко кричит
стоящей внизу толпе фанатов. "Живите здесь и сейчас! Кайфуйте!" – срывая голос,
орет Ольга. После артистка начинает восторженно визжать и болтать в
воздухе руками и ногами.
Гудков опубликовал ролик с Бузовой в личном "Инстаграм". Он
сопроводил его забавной пародией. Александр не стал подвешивать себя к потолку,
он изобразил певицу прямо у себя на кухне, во время ужина.
1 Янв 2020 в 7:56 PST
В комментариях пользователи Сети тоже посмеялись над поведением
Упражняясь в остроумии, обыватели просили изгнать из певицы
бесов, требовали объяснить, на каком из двух роликов пародия, а на каком
неповторимый оригинал, рассуждали о причинах истошного крика вокалистки.
"Всегда знал что Бузова – сатанистка (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ощущение, что она
служит дьяволу 😂", "Обрежьте стропы, ради всего святого🤦♂🤦♂🤦♂", "Где настоящая
Бузова, а где пародия?", "Это отличный тост!", "Наверное страховка трусы
передавила нй", "Покойную Панночку из "Вия" напомнило чет", "Экзорцистоооов)))",
"Она еще и летает. Ведьма", – отреагировали пользователи Сети на пост с