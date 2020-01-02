Три дня обойдутся в 18,5 тысяч рублей

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил города страны, которые стали самым популярными у туристов для отдыха на Рождество. Список составлен на основании реальных оплаченных броней отелей, квартир и домов туристами в период с 6 по 12 января 2020 года.Десятку самых популярных городов для рождественских путешествий по стране составили Севастополь, Санкт-Петербург, Москва, Ярославль и Переславль-Залесский, Казань, Екатеринбург, Суздаль, Воронеж, Тверь.Туристы планируют поездки на Рождество на период от 1,5 до 13 ночей и потратят на проживание от 1,2 до 18,5 тысяч рублей в сутки. Самым дорогим оказался Суздаль, где три дня аренды обойдутся в среднем 18,5 тысяч.