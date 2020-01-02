Пожарные ликвидировали открытое горение в трехэтажном жилом доме в Астрахани.

Пожарные ликвидировали открытое горение в трехэтажном жилом доме в Астрахани. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров, передает телеканал "Россия 24".По предварительной информации, очаг находился на последнем этаже здания. Спасатели эвакуировали жителей на безопасное расстояние. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.К тушению привлекли больше ста человек и 20 единиц техники. Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты.